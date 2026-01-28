UPCN San Juan Vóley se prepara para un desafío determinante en la Liga de Vóleibol Argentina. Desde este jueves y hasta el 1 de febrero, el conjunto sanjuanino disputará el Tour 5 de la competencia en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, donde se medirá ante Monteros Vóley, Ciudad Vóley y Boca Juniors, tres rivales directos en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

El Tour 5 será el penúltimo de la fase regular y asoma como una etapa clave para comenzar a definir clasificaciones y posiciones de cara a los play off. En ese contexto, cada punto en juego cobra un valor estratégico para los equipos que pelean en la parte alta del campeonato.

UPCN llega a Comodoro Rivadavia con un presente alentador. El equipo acumula tres victorias consecutivas y se ubica en el segundo puesto de la tabla, con 26 puntos y 8 triunfos, escoltando al líder Ciudad Vóley, que suma 33 unidades. Detrás aparecen Monteros, con 23 puntos, y Boca Juniors, con 22, lo que dimensiona la exigencia de los compromisos que afrontará el conjunto sanjuanino.

De este modo, UPCN se enfrentará a tres equipos ubicados dentro del top 4 de la clasificación, en una seguidilla de partidos que pondrá a prueba su regularidad y su capacidad para sostener el protagonismo en el tramo decisivo del torneo.

La agenda del Tour 5 para UPCN será la siguiente:

Jueves 29 de enero, 15:00: UPCN San Juan Vóley vs Monteros Vóley

Viernes 30 de enero, 21:00: UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Domingo 1 de febrero, 11:00: UPCN San Juan Vóley vs Boca Juniors