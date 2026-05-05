En un enfrentamiento cargado de tensión y con resolución en los últimos segundos, las escuelas Secundaria Arturo Beruti y Jorge Washington protagonizaron uno de los duelos más parejos de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que combina conocimiento, estrategia y nervios. Nada estuvo definido hasta el cierre, y un detalle terminó inclinando la balanza.

El ciclo, emitido por Huarpe TV (19.2 TDA) y replicado en plataformas como YouTube, Dailymotion y Kick, volvió a mostrar que el objetivo va más allá de responder bien: cada punto es clave en la carrera hacia el viaje de egresados.

El arranque no dio ventajas. Beruti abrió el juego en la categoría arte, pero no logró sumar. Washington tuvo su oportunidad en lengua, aunque tampoco pudo capitalizar. La paridad se mantuvo en la segunda ronda: el equipo azul falló en matemática, mientras que el equipo naranja consiguió el primer acierto en lengua y empezó a marcar el ritmo.

La tercera ronda sostuvo la tensión: ambos equipos fallaron sus respuestas, reflejando un duelo trabado y con margen mínimo de error. En la cuarta, Beruti decidió descartar el comodín y apostar a la ruleta, pero no tuvo suerte en deportes. Washington, en cambio, optó por sostener su estrategia sin comodín y respondió correctamente en historia, ampliando la diferencia.

Escuela Secundaria Arturo Beruti, 5to 1ra. FOTO HUARPE.

El quinto tramo consolidó ese momento: Beruti volvió a fallar en lengua, mientras que Washington acertó en deportes, específicamente sobre títulos del fútbol argentino. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el equipo azul reaccionó en la sexta ronda con un acierto en matemática, mientras que su rival no pudo sumar en ciencia.

Con el marcador abierto, todo se definió en la última ronda. Ambos equipos acertaron en historia, pero ese último movimiento terminó siendo decisivo para cerrar el resultado a favor de Washington, en un final que se jugó punto a punto.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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