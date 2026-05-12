La tensión fue creciendo ronda tras ronda en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el ciclo de Grupo Huarpe que enfrentó al Colegio Monseñor Dr. Audino Rodríguez y Olmos, de Rivadavia, con el Colegio Juan Pablo II, de Rawson. Entre aciertos, errores y nervios, el equipo rawsino terminó imponiéndose por 4 a 2 en un programa que cambió de rumbo con cada giro de la ruleta.

El equipo azul estuvo integrado por estudiantes de 5° A del Monseñor Audino: Santiago Toloza y Yamila Samat, acompañados por la profesora María José Ferre. Del lado naranja participaron Camila Goyochea y Camila Fernández junto a la profesora Daniela Morales, representando al Juan Pablo II.

La primera ronda estuvo marcada por lengua. El colegio de Rivadavia abrió el juego, pero no logró responder correctamente. El Juan Pablo II aprovechó la oportunidad, acertó la misma consigna y sumó el primer punto de la tarde.

En la segunda ronda llegó la reacción del Monseñor Audino, que empató gracias a una correcta respuesta de geografía. Sin embargo, el equilibrio duró poco. El tercer bloque volvió a favorecer al equipo rawsino, que acertó en arte y recuperó la ventaja luego de otro error del conjunto rival en lengua.

Con el correr del programa, la presión comenzó a sentirse en el estudio. Las miradas entre compañeros, los silencios tras cada respuesta y los festejos medidos terminaron aportando clima de final.

Colegio Monseñor Dr Audino Rodríguez y Olmos, 5to A, alumnos: Toloza, Santiago y Samat, Yamila. FOTO HUARPE.

La cuarta ronda resultó decisiva. Otra vez lengua complicó al colegio de Rivadavia, mientras que el Juan Pablo II respondió correctamente en matemática y amplió la diferencia. Luego, historia volvió a jugarle en contra al Monseñor Audino y el equipo naranja aprovechó para sumar otro punto en ciencia.

Ya en el cierre, el conjunto de Rivadavia intentó descontar, pero no logró convertir en ciencia. Así, el Colegio Juan Pablo II selló una sólida actuación y se quedó con la victoria por 4 a 2 en un duelo donde cada error terminó pesando tanto como los aciertos.

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