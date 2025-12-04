El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se prepara para poner en marcha Vacacionarte 2026, la colonia cultural de verano destinada a más de 500 chicos de toda la provincia. La propuesta se presentó como la única experiencia de este tipo dentro de un museo en la Argentina y se lanzará oficialmente a mediados de diciembre.

El director del museo, Emanuel Díaz Ruiz, señaló a DIARIO HUARPE que la iniciativa busca “que los chicos consuman arte desde muy temprana edad”, porque esto permite “acceder y respetar la cultura cuando son mayores”. En ese sentido, destacó que Vacacionarte , se consolidó como “una herramienta de formación y de contención” para niños y adolescentes.

Díaz Ruiz informó que la inscripción oficial se habilitará “en la segunda quincena de diciembre”, y remarcó que el proceso será totalmente gratuito y online (ante cualquier duda se podrá comunicar al siguiente número telefónico: 4200598). Además, precisó que podrán inscribirse chicos de entre 6 y 17 años, independientemente de si tienen o no conocimientos previos en arte. “La propuesta es amplia y accesible, para que cualquier niño pueda participar”, afirmó.

La colonia ofrecerá una agenda variada que cambiará día a día. El director detalló que los participantes pueden pasar “de un laboratorio de experiencias químicas a un taller de teatro, música, pintura, escultura, muralismo o vestuario”. Sobre esta dinámica, explicó que “la clave es que los chicos no se aburran y encuentren algo diferente cada jornada”.

En cuanto al alcance de la propuesta, Díaz Ruiz remarcó que Vacacionarte también trabaja con instituciones sociales. “Acompañamos a hogares, bibliotecas populares y chicos de distintos lugares de la provincia para que tengan acceso permanente a esta formación”, aseguró. Además, destacó que la colonia “no solo brinda aprendizaje, sino un espacio de juego y disfrute”.

Cada edición culmina con una muestra final abierta a las familias. “Es el momento en el que los chicos pueden mostrar lo que hicieron y compartirlo con los suyos”, indicó. Según comentó, esta instancia “tiene un valor especial porque cierra el proceso con una experiencia colectiva”.