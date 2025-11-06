La farándula argentina se sacudió con una noticia inesperada que afecta directamente a uno de los realities más vistos del país: Valentina Cervantes, esposa del futbolista Enzo Fernández, presentó su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe). La información fue confirmada en las últimas horas por el periodista de espectáculos Ángel de Brito, quien además reveló el detrás de escena de la drástica decisión que la obliga a dejar las cocinas de forma anticipada.

Si bien la noticia se dio a conocer poco después del polémico y frío cruce que Cervantes protagonizó con la conductora Wanda Nara—donde la empresaria negó públicamente los rumores de coqueteo con Enzo Fernández—, el verdadero detonante de la salida no sería el conflicto mediático, sino un pedido directo de su marido.

Según detalló De Brito en su programa, el jugador del Chelsea F.C. le habría solicitado de manera firme a su pareja que regrese a Londres para reunificar a la familia, que se encontraba dividida. “Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Súper celoso”, reveló el conductor, refiriéndose a Fernández.

Este celo se sumaría a un conflicto logístico: la hija mayor de la pareja, que estaba de visita en Argentina por el Día de la Madre, se habría negado a regresar a Europa, extrañando la presencia de su madre. Ante esta situación, y el deseo del futbolista de tener a su familia junta, Cervantes optó por dejar la competencia. La última grabación de la modelo está pautada para los próximos días, aunque su despedida al aire se verá recién en varias semanas debido a los capítulos ya grabados del ciclo.