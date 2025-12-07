Valentina Cervantes le robó el look a Wanda Nara tras su pelea por Enzo

La vuelta a la rutina londinense de Valu Cervantes, novia de Enzo Fernández, no pasó inadvertida y reavivó un interrogante fashionista que circula en las redes sociales: ¿se inspiró en Wanda Nara?. La influencer, conocida por un estilo más minimalista, soft y europeo, decidió retornar a la capital inglesa con un impacto estético digno de una alfombra roja.

El accesorio elegido fue una cartera Hermès negra, modelo clásico, rígido y elegante, que se integra con naturalidad a sus outfits. Para quienes siguen el mundo de la moda, esta cartera no es un accesorio cualquiera, sino un "objeto de deseo histórico".

Publicidad

Sin embargo, lo que realmente despertó la conversación fue el trasfondo mediático de la pieza, ya que este mismo modelo fue años atrás la "cartera de la discordia" en el famoso capítulo mediático que enfrentó a Wanda Nara y la China Suárez. En aquel momento, la cartera pasó de ser un símbolo de lujo a un "símbolo cultural pop".