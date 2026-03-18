El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan organiza las IV Jornadas de la Mujer

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, a través de su Comisión de Mujeres, realizará este 19 de marzo una nueva edición de las Jornadas de la Mujer, un evento que busca fortalecer el rol femenino en el ámbito profesional y emprendedor. La actividad se desarrollará desde las 17 en la sede de la institución, ubicada en Suipacha 377 sur, en Capital.

Bajo el lema “Liderazgo, futuro y solidaridad”, el encuentro apunta a brindar herramientas y generar espacios de reflexión sobre la igualdad de oportunidades, poniendo en el centro el papel de la mujer como protagonista en distintos ámbitos.

Un programa con referentes y temas actuales

La jornada contará con un cronograma de exposiciones orientadas a distintas áreas clave. El inicio estará a cargo de Banco Macro con la charla “Cuentas claras”, centrada en educación financiera.

Luego, la especialista Adri Navarta ofrecerá una cápsula sobre imagen profesional titulada “Tu imagen también emprende”, mientras que ONU Mujeres estará representada por Verónica Baracat, quien abordará la temática “¿La igualdad de género es buen negocio?”.

Como cierre académico, la neurocoach y conferencista internacional Carmen Luz Morales brindará la charla central “Reprograma tu mente para el Futuro del Trabajo, Código Abierto”.

La conducción del evento estará a cargo de la licenciada Guadalupe Díaz.

Espacios de emprendedoras y networking

Además de las disertaciones, la propuesta incluirá una feria de emprendedoras locales, destinada a visibilizar la producción regional y promover el desarrollo económico de mujeres de la provincia.

A partir de las 19, la jornada culminará con el tradicional Sunset, un espacio de networking pensado para el intercambio de experiencias y la generación de vínculos entre las asistentes.

Como en ediciones anteriores, las jornadas tendrán un componente solidario. Parte de lo recaudado con las entradas será destinado a CONIN, organización sin fines de lucro dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil.

Entradas e información

Las entradas para el público general se encuentran disponibles de manera online, mientras que los matriculados del CPCESJ pueden adquirirlas a través del sistema de autogestión de la institución.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan o comunicarse con la organización.

La iniciativa se consolida así como un espacio que combina formación, inspiración y compromiso social, en una jornada que busca impulsar el desarrollo integral de las mujeres en San Juan.