Lautaro Martínez volvió a dejar en claro su fuerte vínculo con Racing Club y confesó que sueña con regresar al club en el futuro, aunque reconoció que la decisión no depende únicamente de él.

El actual capitán del Inter de Milán reveló que uno de los principales “obstáculos” es familiar: “Es un deseo mío, estoy tratando de convencer a mi mujer. Ella me banca”, aseguró en una entrevista reciente.

Más allá de la frase que rápidamente se viralizó, el delantero aclaró que su regreso no sería inmediato. Explicó que influyen múltiples factores, como el momento personal, su estado físico y las condiciones contractuales, ya que todavía tiene varios años de vínculo con el club italiano.

En ese sentido, Martínez fue prudente y evitó dar fechas concretas, aunque reafirmó su deseo: “Mi sueño es volver a Racing, al menos por un año”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad a futuro.

El delantero también explicó el trasfondo emocional de esa decisión. Su intención es que sus hijos puedan vivir la experiencia de jugar en el club que lo formó y sentir el cariño de los hinchas, algo que considera fundamental en su carrera.

Formado en las inferiores de Racing y vendido en 2018, Lautaro construyó una carrera de élite en Europa y se convirtió en una de las figuras de la Selección argentina. Sin embargo, su identificación con la “Academia” sigue intacta y alimenta la ilusión de los hinchas.

Por ahora, su presente continúa en el fútbol europeo, pero sus propias palabras dejan en claro que el regreso a Avellaneda no es una cuestión de “si”, sino de “cuándo”.