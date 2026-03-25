Vecinos de Villa Marini y Las Viñas recibirán a misioneros este sábado

La Parroquia San Juan María Vianney anunció una nueva jornada de visita pastoral en los barrios Villa Marini y Las Viñas, en el marco de la Misión Parroquial 2026, una iniciativa orientada al acompañamiento comunitario y espiritual de los vecinos.

Según informaron desde la comunidad religiosa, el próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 17, misioneros de la parroquia recorrerán casa por casa llevando “un mensaje de esperanza y alegría”, con el objetivo de generar espacios de escucha, cercanía y contención.

La actividad se enmarca en el lema “Con Vianney, anunciamos, servimos y acompañamos”, que guía las acciones pastorales de la parroquia y refuerza su compromiso con la comunidad. Durante la jornada, los voluntarios buscarán dialogar con los vecinos, conocer sus inquietudes y brindar acompañamiento espiritual.

Desde la organización invitaron a las familias de ambos barrios a recibir a los misioneros y participar de esta propuesta, que forma parte de un programa más amplio de actividades previstas para este año en el ámbito del Santuario Medalla Milagrosa.

La misión parroquial es una de las principales acciones comunitarias impulsadas por la institución, con el objetivo de fortalecer los vínculos barriales y acercar la vida religiosa a los hogares.