Cómo preparar la torta de manzana ideal para las tardes de otoño

Con la llegada del otoño, los aromas inconfundibles de la pastelería comienzan a aparecer en los hogares, siendo el de la torta de manzana recién horneada uno de los más destacados por ser "dulce, tibia y reconfortante".

Esta preparación, definida como "húmeda, aromática y perfecta para acompañar el mate o el café", se ha consolidado como un clásico de los días frescos que destaca por ser "simple, casera y con ese aire indulgente que siempre tienta".

Incluso el estilo de vida de Wanda Nara, vinculado al disfrute y los pequeños placeres, inspira este tipo de platos que resultan "ricos, simples y con ese toque irresistible".

La receta, considerada "perfecta para una merienda de otoño con ingredientes básicos y un resultado que conquista", requiere apenas dos manzanas, dos huevos, una taza de azúcar, media de aceite, una de leche, dos tazas de harina leudante y una cucharadita de canela opcional.

El proceso de elaboración es sencillo: se deben pelar y cortar las manzanas en rodajas finas, batir los huevos con el azúcar, sumar el aceite junto a la leche e incorporar la harina de a poco con la canela.

Una vez volcada la mezcla en un molde, se distribuyen las frutas por encima y se lleva a un horno medio de 180 grados durante un lapso de 40 a 45 minutos. Como toque especial, se recomienda espolvorear azúcar antes de hornear ya que "eso le da una capa crocante irresistible".

Esta propuesta se impone porque "es fácil y rápida", cuenta con "ingredientes accesibles", "perfuma toda la casa" y "combina perfecto con mate o café". Los especialistas señalan que "en tiempos donde todo es inmediato, volver a una receta simple también es una forma de disfrutar distinto", convirtiendo a este postre en una "excusa perfecta para frenar, disfrutar y darse un gusto".