Jueves 26 de Marzo
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Cómo preparar la torta de manzana ideal para las tardes de otoño

Un clásico casero con manzanas y canela para disfrutar junto al mate durante los primeros días frescos del año.

POR REDACCIÓN

Hace 18 horas
El molde para esta preparación debe estar previamente enmantecado.

Con la llegada del otoño, los aromas inconfundibles de la pastelería comienzan a aparecer en los hogares, siendo el de la torta de manzana recién horneada uno de los más destacados por ser "dulce, tibia y reconfortante".

Esta preparación, definida como "húmeda, aromática y perfecta para acompañar el mate o el café", se ha consolidado como un clásico de los días frescos que destaca por ser "simple, casera y con ese aire indulgente que siempre tienta".

Incluso el estilo de vida de Wanda Nara, vinculado al disfrute y los pequeños placeres, inspira este tipo de platos que resultan "ricos, simples y con ese toque irresistible".

La receta, considerada "perfecta para una merienda de otoño con ingredientes básicos y un resultado que conquista", requiere apenas dos manzanas, dos huevos, una taza de azúcar, media de aceite, una de leche, dos tazas de harina leudante y una cucharadita de canela opcional.

El proceso de elaboración es sencillo: se deben pelar y cortar las manzanas en rodajas finas, batir los huevos con el azúcar, sumar el aceite junto a la leche e incorporar la harina de a poco con la canela.

Una vez volcada la mezcla en un molde, se distribuyen las frutas por encima y se lleva a un horno medio de 180 grados durante un lapso de 40 a 45 minutos. Como toque especial, se recomienda espolvorear azúcar antes de hornear ya que "eso le da una capa crocante irresistible".

Esta propuesta se impone porque "es fácil y rápida", cuenta con "ingredientes accesibles", "perfuma toda la casa" y "combina perfecto con mate o café". Los especialistas señalan que "en tiempos donde todo es inmediato, volver a una receta simple también es una forma de disfrutar distinto", convirtiendo a este postre en una "excusa perfecta para frenar, disfrutar y darse un gusto".

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