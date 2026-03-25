Durante el fin de semana largo por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Policía de San Juan desplegó un operativo de gran magnitud en todo el territorio provincial que culminó con más de 600 personas detenidas. La estrategia incluyó controles vehiculares, patrullajes dinámicos y presencia preventiva en distintos puntos, con especial énfasis en los departamentos que concentran mayor circulación y conflictividad.

De acuerdo con los datos oficiales, el procedimiento dejó un total de 580 actas contravencionales, 30 detenciones por flagrancia y 44 actas penales. El comisario general Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora, confirmó estas cifras a DIARIO HUARPE y destacó el alcance de la intervención. “El operativo permitió cubrir amplias zonas de la provincia con resultados concretos en materia de prevención y acción directa ante hechos delictivos”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la planificación respondió a un análisis previo de los movimientos registrados durante fines de semana largos. “Se diseñó un esquema que priorizó los puntos de mayor concentración de personas, lo que permitió maximizar la efectividad de los controles”, señaló.

Foco en los departamentos con más detenciones

Las estadísticas reflejan que Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía fueron los departamentos donde se registró la mayor cantidad de detenidos. Estas jurisdicciones concentraron buena parte de los procedimientos, en función de su densidad poblacional y el flujo de actividades durante las jornadas del operativo.

“Se trató de sectores donde históricamente se intensifican los controles en este tipo de fechas, por lo que se reforzó la presencia policial para garantizar una respuesta rápida”, explicó Romero. “Los resultados evidencian que la distribución del personal fue adecuada y permitió intervenir de manera eficiente”, agregó.

En estos departamentos se llevaron adelante controles vehiculares, identificación de personas y recorridos en zonas comerciales y residenciales. La combinación de estas acciones permitió detectar infracciones contravencionales y hechos que derivaron en actuaciones penales.

Participación de distintas unidades

El operativo contó con la intervención coordinada de la Unidad Coordinadora Departamental junto con las divisiones D3, D2 y D5. Esta articulación permitió cubrir distintos frentes, desde tareas de prevención hasta procedimientos específicos vinculados a investigaciones en curso.

“Cada área cumplió un rol específico dentro de un esquema integral que buscó optimizar recursos y ampliar la cobertura territorial”, indicó el jefe policial. También remarcó que la comunicación entre las distintas unidades fue clave para sostener la dinámica del operativo durante todas las jornadas.

Despliegue y presencia en el territorio

En total, se destinaron alrededor de 300 efectivos que trabajaron de manera simultánea en distintos puntos de la provincia. El despliegue incluyó patrullajes en móviles, recorridos en bicicleta y presencia a pie en barrios estratégicos, en el marco del programa Barrio Seguro.

“El programa Barrio Seguro está mostrando resultados sostenidos, con una presencia más cercana del personal policial en la vía pública”, afirmó Romero. “La combinación de efectivos caminando, en bicicletas y en móviles permite cubrir más territorio y generar un efecto disuasivo en potenciales situaciones delictivas”, explicó.

El funcionario también destacó el impacto positivo de este esquema en la percepción de seguridad. “La visibilidad del personal en los barrios contribuye a fortalecer el vínculo con los vecinos y a brindar mayor tranquilidad durante jornadas de alta circulación”, expresó.