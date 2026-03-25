La millonaria cifra que pagará la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Tras permanecer más de sesenta días bajo custodia en Río de Janeiro, la abogada Agostina Páez obtuvo la autorización de la justicia brasileña para retornar a la Argentina. No obstante, el proceso legal por injuria racial continúa vigente y le impone requisitos estrictos para mantener su libertad.

Según trascendió tras la audiencia preliminar, Páez tendrá que realizar tareas comunitarias en Santiago del Estero y enfrentar una indemnización económica de alto impacto para quienes la denunciaron.

Sobre este punto, la periodista Ana Ortiz informó que el monto que circula es de 40.000 dólares por cada una de las tres víctimas. Esta cifra millonaria se desprende de tres hechos distintos ocurridos en una misma noche dentro del bar Barzin.

El primer episodio, que ganó notoriedad al viralizarse en redes sociales, fue denunciado por un empleado del local, a quien luego se sumaron otras dos personas que aseguraron haber recibido insultos racistas en la misma jornada.

La situación procesal inicial era sumamente compleja, dado que la fiscalía había pedido 15 años de prisión para la abogada. Más allá de la compensación económica que aún espera confirmación judicial, el caso generó una fuerte repercusión por los elevados gastos en defensa y el tiempo que la profesional pasó detenida en territorio brasileño.

Actualmente, aunque Páez ya está habilitada para volver al país, deberá cumplir con todas las condiciones impuestas por las autoridades judiciales para cerrar este capítulo legal que comenzó con sus gestos discriminatorios.