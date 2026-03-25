El Secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que la violencia extrema vivida el pasado 15 de marzo, donde un hombre resultó baleado, en las inmediaciones de Sportivo Desamparados obligó al Estado a acelerar todos los plazos previstos para comenzar con el programa Tribuna Segura.

Tras el ataque que dejó a un joven herido de bala durante el partido ante Marquesado, el funcionario anunció que la implementación de Tribuna Segura en el fútbol local es, desde este miércoles, una realidad irreversible. "Tribuna Segura era una necesidad, y por eso, ante la necesidad inminente, la seguridad tiene que dar respuesta. Por eso hoy comienza", enfatizó Delgado en rueda de prensa.

Delgado explicó que el plan original constaba de etapas de diagnóstico e infraestructura que se venían cumpliendo, pero la gravedad de los hechos en Puyuta cambió el escenario. "Tenía tres etapas: una del diagnóstico, otra de la infraestructura y la tecnología. Pero a raíz de los hechos sucedidos en la cancha de Desamparados, hemos dispuesto que hoy día comience a funcionar Tribuna Segura en la provincia", dijo el funcionario, vinculando directamente el debut del sistema por la violencia en el equipo de Barrio Patricias Sanjuaninas.

Para el secretario, la decisión no admite más esperas ante el avance de los violentos en las tribunas. Por eso, el sistema, que debuta este miércoles en el duelo ante Trinidad, desde las 21.30, funcionará mediante el escaneo electrónico del DNI de cada asistente, sin excepciones para las barras. El cruce de datos permitirá identificar a personas con pedidos de captura o derecho de admisión vigente a nivel nacional.

"Ese programa va a ingresar a aquella persona que esté habilitada para ingresar. Y el que tenga un impedimento no va a ingresar", advirtió Delgado, aclarando que si el sistema detecta un pedido de captura, la Policía de San Juan procederá a la detención inmediata del sujeto para ponerlo a disposición de la justicia.

Aunque el club comunicó la medida, Delgado fue claro al señalar que la determinación técnica y operativa es del Estado: "Tribuna Segura no va a tener su aplicación en todos los eventos deportivos futbolísticos. La decisión la toma la Secretaría de Seguridad, conjuntamente con la Liga Sanjuanina".

De esta manera, el "Serpentario" se convierte en el primer estadio del fútbol local para un sistema que busca devolverle la tranquilidad a los vecinos y a la familia del fútbol.