Vecinos de Zonda donaron cámaras de seguridad, pero siguen los robos y exigen un plan de acción

La preocupación por la inseguridad crece entre los vecinos de Zonda. En diálogo con DIARIO HUARPE, un grupo de residentes contó que, tras una seguidilla de robos, volverán a presentar una nota al secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, para reclamar un plan de acción concreto.

En las últimas dos semanas se registraron al menos siete asaltos en zonas como Villa Tacu, Sierras Azules y barrios privados del departamento. Algunos ocurrieron con los dueños dentro de las viviendas y otros cuando las casas estaban deshabitadas.

Los vecinos denunciaron que hace más de un año organizaron una colecta y, entre 10 familias, compraron cámaras de seguridad que luego fueron donadas a la municipalidad de Zonda. Sin embargo, los equipos permanecen guardados desde abril en dependencias comunales y nunca se instalaron en los accesos de Zonda, como había sido previsto.

“Estamos cansados de pedir soluciones. La policía patrulla solo cuando se la llama y no hay un plan real para frenar a las bandas que estudian la zona y entran a robar”, expresaron los damnificados.

En el caso más reciente, ocurrido en Sierras Azules, la policía logró detener a uno de los delincuentes e incautar objetos robados, aunque los vecinos remarcan que las acciones son aisladas y no alcanzan para frenar la ola delictiva.

Ante esta situación, elevaron pedidos al intendente de Zonda, al diputado departamental, al jefe de Policía, al juez de Paz, a concejales y al secretario de Seguridad provincial. “Seguimos esperando mientras los robos aumentan. Vivimos en una zona liberada”, concluyeron.