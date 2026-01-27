En los últimos días la plaza del Barrio Los Andes, en Chimbas, se convirtió en un verdadero campo de batalla. Dos facciones de bandas de delincuentes protagonizaron una balacera poniendo en riesgo a niños que jugaban en el lugar.

Los propios vecinos grabaron videos donde se escuchan claramente los disparos en el lugar. Cómo las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y medios locales, generó una movilización y concentración de la comunidad del barrio en la tarde del lunes. El reclamo consistió en mayor control policial en la zona, la instalación de un puesto o garita y aumentar la vigilancia de patrulleros.

En la Plaza de Barrio Los Andes hubo tensión y preocupación entre los vecinos que buscaban respuestas.

Ante la convocatoria, autoridades de la comisaria se hicieron presentes para escuchar las demandas. Según argumentan los vecinos, el barrio es “tierra de nadie” y por más que las denuncias y llamados al 911 ante disturbios y hechos delictivos, se llevan a cabo, expresaron su descontento porque aducen que los efectivos llegan tarde.

Los hechos ocurridos el sábado pasado, cerca de las 23 hs. fue el punto que desencadenó el hartazgo de una problemática que viene perdurando hace años.

Por otro lado, varias voces del barrio, manifestaron su temor por los actos violentos de las bandas y del peligro de que se llegue a una tragedia más profunda si una "bala perdida" pueda dejar víctimas inocentes.

Había fuertes reclamos porque se instale un puesto de control en la plaza.

Los oficiales de la policía informaron que se inició una investigación de oficio, aunque la impaciencia y angustia de los vecinos se incrementa cuando ven que no se alcanzan resultados concretos. Si bien ya están identificados los responsables materiales, el problema persiste.

A raíz de la presión vecinal, autoridades policiales y de la Comisaría 17ma han manifestado su intención de mantener reuniones con los referentes del barrio a partir para coordinar operativos de control y prevención para recabar datos que ayuden a la investigación.

El cruce de tiros que aterrorizó al Barrio Los Andes el pasado sábado por la noche no fue un hecho aislado, sino la escalada de un conflicto crónico en la zona. Según los reportes policiales y el testimonio de los propios vecinos, el enfrentamiento entre bandas juveniles es originado por la disputa por el control del espacio público y mantienen rencores personales de larga data.

Aunque otros comentarios sostienen que la causa de estos conflictos es por la circulación del consumo y venta de drogas. De acuerdo a los testimonios, sucedieron unos 16 disparos cruzados y que este tipo de situaciones ocurre con frecuencia cada fin de semana.

El comisario Fernando Olivera escuchaba los reclamos y recibiendo los petitorios.

En la concentración de vecinos del Barrio Los Andes (hubo aproximadamente cerca de 50 personas autoconvocadas) buscaban respuestas concretas ante las autoridades policiales locales y elevaron varias notas y petitorios con firmas a la comisaría y a la Municipalidad de Chimbas pidiendo mejores medidas de protección en la zona, tanto de día como de en horarios nocturnos.