Un intento de robo en el barrio Maimará, en Santa Lucía, terminó con la aprehensión de un joven que fue sorprendido por vecinos cuando intentaba escapar con varios objetos sustraídos de una vivienda. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cerca de las 5.20, y el sospechoso quedó a disposición del sistema de Flagrancia.

Los efectos que había preparado el ladrón para llevárselos.

Según fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este fueron comisionados al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una aprehensión civil. Al llegar a la casa 15 del barrio Maimará, los uniformados encontraron a dos hombres, quienes tenían reducido en el suelo a un sujeto vestido con campera y pantalón negro.

El sujeto que quedo detenido, pero fue aprehendido por vecinos.

Los testigos relataron que habían sorprendido al individuo saliendo por una ventana de la vivienda, la cual presentaba signos de haber sido forzada. La propiedad pertenece a Miguel Alejandro Vicentela, quien fue notificado del hecho. Junto al cierre perimetral del domicilio, los efectivos hallaron varios objetos que el delincuente habría intentado llevarse, entre ellos un parlante Panasonic modelo SC-UA7, un televisor de 32 pulgadas, una campera negra con rojo, un asador, dos botellas de perfume, uno Paco Rabanne y otra Le Duft y un acolchado blanco con morado.

Tras controlar la situación, la Policía identificó al aprehendido como Hugo Alejandro Díaz, de 18 años, domiciliado en el barrio Santa Lucía Norte. El joven no recordaba su número de DNI al momento de la detención. Posteriormente fue trasladado a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

En el jardín quedaron los frascos de perfume y un teléfono celular.

El ayudante de fiscal Ignacio Domínguez dispuso la intervención del fiscal de turno, Santiago Bruno, quien se presentó en el lugar y ordenó el inicio del procedimiento de Flagrancia por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

La ventana del baño también fue violentada por el delincuente

Gracias a la rápida reacción de los vecinos y al accionar policial, se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.