La industria metalúrgica argentina registró en marzo una caída interanual del 4,1% y profundizó su tendencia contractiva, en un contexto marcado por la baja demanda interna y dificultades para sostener la actividad. Además, el uso de la capacidad instalada alcanzó su nivel más bajo en los últimos cuatro años.

Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, el sector acumula una retracción del 6,9% en lo que va del año, reflejando un escenario de fuerte deterioro que impacta tanto en la producción como en el empleo.

El informe indica que, si bien hubo una leve mejora mensual del 1,5% respecto de febrero, la comparación interanual muestra una caída generalizada en la mayoría de los rubros. La capacidad instalada se ubicó en apenas 41,8%, muy por debajo de niveles considerados normales para sostener la actividad.

Entre los sectores más afectados se encuentran los productos de metal, los bienes de capital, el equipamiento médico y el equipo eléctrico, todos con retrocesos superiores al 5%. Solo algunos segmentos, como maquinaria agrícola y autopartes, mostraron leves mejoras.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario y señaló que los niveles mínimos de utilización de la capacidad instalada reflejan un deterioro estructural, con márgenes cada vez más comprometidos y un panorama poco alentador para el corto plazo.

El impacto también se refleja en las principales provincias industriales, donde todas registraron caídas en marzo. Buenos Aires encabezó el descenso, seguida por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe, evidenciando la extensión territorial de la crisis.

En este contexto, el sector enfrenta una combinación de menor demanda, aumento de costos y dificultades para sostener el empleo, lo que configura un escenario de alta preocupación para la industria metalúrgica y la cadena productiva en su conjunto.