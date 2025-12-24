El sector del juguete cierra el año con una reducción de ventas respecto de temporadas navideñas anteriores, lo que se traduce en una Navidad con menos regalos para muchas familias, según comerciantes y analistas del mercado.

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las ventas en unidades registraron una caída del 6,9% en comparación con el año anterior, reflejando un escenario de consumo más contenido y decisiones de compra atravesadas por la cautela.

Comerciantes destacaron que la caída se explica en gran medida por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, que han ajustado sus compras y priorizan productos de menor precio o directamente postergan compras de juguetes, mientras destinan su presupuesto a gastos básicos del hogar.

La baja en las ventas impacta tanto a fábricas nacionales como a distribuidores y comercios minoristas, que enfrentaron un año desafiante con costos elevados y márgenes de ganancia reducidos. Según referentes del sector, esta retracción podría implicar una temporada de balances negativos para varias empresas pequeñas y medianas del rubro.

Además, el mercado del juguete experimentó un cambio en la preferencia del consumidor, con una mayor demanda de productos de bajo costo y juegos simples, en detrimento de juguetes de mayor precio o tecnología avanzada. Esta tendencia refleja la adaptación de las familias a un contexto económico más restrictivo.

Analistas consultados señalaron que, aunque la caída de ventas es sostenida, existe cierta expectativa de que la proximidad de regalos de última hora pueda aliviar, en parte, el volumen total de operaciones. Sin embargo, advierten que el escenario general del consumo no invita a expectativas optimistas para el cierre del año.