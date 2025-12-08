Publicidad
Publicidad

Economía > Informe

Las ventas minoristas pyme cayeron un 9,1% mensual en noviembre

Las ventas de las pymes minoristas en noviembre mostraron una baja anual del 4,1% y una caída mensual desestacionalizada del 9,1%, según el informe de CAME que destaca un escenario de cautela y contraste entre sectores.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los descensos más pronunciados se observaron en perfumería, bazar y decoración. Foto: Gentileza

Las ventas en el sector minorista pyme registraron en noviembre una caída anual del 4,1% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada el descenso fue del 9,1%, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de estas bajas, el acumulado interanual hasta noviembre muestra un crecimiento del 3,4% en las ventas minoristas pyme.

Publicidad

El informe de CAME también refleja la percepción de los comerciantes respecto a la situación económica actual. Un 54,2% de los encuestados indicó estabilidad en comparación con el año anterior, mientras que un 37% reportó un deterioro en las condiciones, cifra que aumentó en cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora previa.

Al analizar los sectores por separado, seis de los siete rubros relevados mostraron caídas. Los descensos más pronunciados se observaron en Perfumería con un -17%, Bazar y decoración con -9,7% y Alimentos y bebidas con -5,9%. En contraste, el único sector que presentó crecimiento interanual fue Farmacia, con un incremento del 1,8%.

Publicidad

Según CAME, el cierre de noviembre refleja un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación han profundizado la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables.

La actividad comercial se desarrolla bajo una lógica de transición caracterizada por una fuerte cautela operativa, lo que ha frenado las decisiones de inversión a corto plazo debido a la incertidumbre sobre costos y competencia.

Publicidad

No obstante, el informe destaca un desacople entre la coyuntura actual y las expectativas futuras: pese a la contracción de márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial mantiene una visión optimista para el próximo año, confiando en un reordenamiento de variables que permita reactivar la demanda interna.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS