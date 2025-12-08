Las ventas en el sector minorista pyme registraron en noviembre una caída anual del 4,1% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada el descenso fue del 9,1%, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de estas bajas, el acumulado interanual hasta noviembre muestra un crecimiento del 3,4% en las ventas minoristas pyme.

El informe de CAME también refleja la percepción de los comerciantes respecto a la situación económica actual. Un 54,2% de los encuestados indicó estabilidad en comparación con el año anterior, mientras que un 37% reportó un deterioro en las condiciones, cifra que aumentó en cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora previa.

Al analizar los sectores por separado, seis de los siete rubros relevados mostraron caídas. Los descensos más pronunciados se observaron en Perfumería con un -17%, Bazar y decoración con -9,7% y Alimentos y bebidas con -5,9%. En contraste, el único sector que presentó crecimiento interanual fue Farmacia, con un incremento del 1,8%.

Según CAME, el cierre de noviembre refleja un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación han profundizado la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables.

La actividad comercial se desarrolla bajo una lógica de transición caracterizada por una fuerte cautela operativa, lo que ha frenado las decisiones de inversión a corto plazo debido a la incertidumbre sobre costos y competencia.

No obstante, el informe destaca un desacople entre la coyuntura actual y las expectativas futuras: pese a la contracción de márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial mantiene una visión optimista para el próximo año, confiando en un reordenamiento de variables que permita reactivar la demanda interna.