Verónica Ojeda y su dolorosa confesión sobre por qué no tiene más hijos

En el marco de una acalorada intervención telefónica en el programa LAM, Verónica Ojeda decidió exponer una realidad muy dura sobre su vida personal tras un enfrentamiento con la periodista Marisa Brel. La disputa se originó por una información de 2005 vinculada a Diego Maradona y un supuesto anuncio de embarazo en aquel entonces.

Durante el descargo, Ojeda reveló las dificultades extremas que atravesó para ser madre. Al respecto, manifestó: "Lo digo ahora y no lo repito nunca más. Casi nadie sabe que yo casi pierdo a Dieguito Fernando en el quinto mes de gestación. Quedé en una cama postrada y casi lo pierdo, por eso nació ochomesino".

Publicidad

Estas complicaciones marcaron su imposibilidad de volver a concebir. Sobre su deseo de ampliar la familia, la entrevistada se sinceró: "No pude tener más hijos. Me hubiera encantado pero no puedo porque mis embarazos son de riesgo".

A sus 48 años, reconoció que, aunque existen diversos métodos para ser madre, su presente es diferente. "Tengo 48 años, soy grande, Dieguito está grande y estoy en otra etapa", explicó.

Publicidad

Actualmente, su prioridad es la paz de su hijo y su relación con su pareja, Mario Baudry. En ese sentido, Ojeda concluyó con una reflexión sobre su bienestar: "Hoy lo que busco es disfrutar pero no quiero que mi hijo se intoxique con estas cosas que me han dolido, yo he sufrido mucho".