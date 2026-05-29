San Juan vivió un hito en el mundo del golf tras 35 años. Es que después de años de viajes, entrenamientos y sacrificios, finalmente llegó la noticia que soñaban escuchar: Victoriano Bustos, el joven golfista de apenas 15 años, fue convocado al plantel nacional de la Asociación Argentina de Golf.

La noticia tiene un valor histórico para la provincia. Según detallaron desde la Federación, hace más de tres décadas que un sanjuanino no integra el seleccionado nacional juvenil de golf. Antes, el único antecedente similar había sido el de “Fito”, quien disputó un Sudamericano Sub 15 y luego fue llevado por la Asociación Argentina de Golf a competir en Francia.

La noticia llegó este pasado miércoles, después de varias semanas de expectativa y de un intenso calendario competitivo. “Nos hemos cansado de llorar porque no podíamos creerlo después de tanto trabajo y sacrificio”, contó emocionado Raúl “Coco” Bustos, padre de Victoriano a DIARIO HUARPE.

El joven sanjuanino iniciará entrenamientos con la Selección Argentina en junio.

El próximo 9 y 10 de junio deberá presentarse en Buenos Aires para comenzar los entrenamientos junto al seleccionado nacional. Luego regresará a San Juan y, durante las dos semanas de vacaciones de invierno, volverá a concentrarse con el plantel en la Capital Federal. Desde ahora, Victoriano quedará a disposición de la Asociación Argentina de Golf para disputar torneos internacionales y representar a la albiceleste en competencias fuera del país.

El camino hasta el seleccionado no fue fácil y comenzó a construirse torneo tras torneo. Victoriano terminó segundo en el Nacional jugado en Sierra de la Ventana y luego obtuvo el tercer puesto en Costa Esmeralda. Los resultados le permitieron sumar puntos clave y quedarse con el primer lugar del ranking de la Federación de Cuyo en la categoría prejuveniles.

Detrás del logro del adolescente sanjuanino hay una rutina agotadora. Victoriano entrena prácticamente todos los días entre el Club Amancay, el gimnasio y las concentraciones nacionales. Además, continúa cursando de manera presencial en el Colegio Santo Tomás de Aquino, algo que busca relajarse con amigos y compañeros y no sentir la presión del deporte. La institución educativa se convirtió en un sostén clave para que el deportista pueda viajar y competir sin abandonar las clases.

La pasión de Victoriano nació casi por casualidad. A sus tres años pidió unos palos de juguete en una juguetería del centro sanjuanino. Desde entonces no paró más. “Un día se sentó y me dijo: ‘Papá, quiero entrenar y jugar bien’. Y arrancamos juntos”, recordó. Además, remarcó un detalle no menor y que complejiza todavía más su carrera es que juega como zurdo, algo que encarece y dificulta conseguir equipamiento.

El golfista sanjuanino quedó preclasificado para competencias internacionales con la albiceleste.

Ahora, el panorama de Victoriano se acelera todavía más. La próxima semana viajará a Chaco para representar a la Federación de Cuyo y luego continuará con entrenamientos en Córdoba y Buenos Aires junto al cuerpo técnico de la Asociación Argentina de Golf. Además, ya quedó preclasificado para disputar un Sudamericano. “Representar a Argentina es un orgullo único. Pero también esto le abre puertas para estudiar y jugar en Estados Unidos, que es su sueño”, dijo su padre.

Mientras tanto, en medio de viajes, rankings y entrenamientos, Victoriano sigue siendo un adolescente de 15 años. Intercambia figuritas con amigos, corre entre clases y trata de sostener una rutina que muchas veces parece imposible.