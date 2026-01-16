Arturo “Rey” Vidal volvió a ser protagonista, pero esta vez fuera de la cancha. Un video viral publicado en sus redes sociales encendió la polémica al mostrarse desafiando a sus seguidores y subestimando a dos mediocampistas argentinos campeones del mundo. La publicación rápidamente se viralizó, reavivando la rivalidad histórica entre Vidal y la Selección Argentina.

En el clip, Vidal se ubica como el mediocampista más completo de la historia y solo acepta comentarios si alguien se atreve a nombrar a alguien mejor que él. A medida que fueron apareciendo nombres de figuras reconocidas como Leandro Paredes, Aurélien Tchouaméni, Ivan Rakitic, Charles Aránguiz, Rodrigo De Paul, Casemiro, N’Golo Kanté y Rodri, el chileno reaccionó con gestos y silencios que generaron debate. Su actitud fue especialmente comentada cuando se mencionó a los argentinos Paredes y De Paul, a quienes aparentemente subestimó.

La carrera de Vidal respalda, en parte, su confianza. Con pasos por Juventus, Bayern Munich, Barcelona y actualmente Colo-Colo, el volante chileno conquistó dos Copas América y fue pieza clave en equipos de elite europea. Sin embargo, su carácter polémico y sus declaraciones audaces suelen generar repercusión en redes sociales.

El video viral demuestra que, aunque su rendimiento en el campo esté en la etapa final de su carrera, Vidal mantiene un protagonismo mediático importante. Sus gestos y comentarios no solo muestran su confianza, sino que también reavivan la histórica rivalidad con la Selección Argentina, generando comentarios y debates entre fanáticos y expertos del fútbol en todo el continente.

Mientras algunos destacan su trayectoria y carácter competitivo, otros critican la falta de humildad y la polémica innecesaria hacia colegas argentinos, manteniendo a Arturo Vidal en el centro de la conversación deportiva incluso fuera de las canchas.