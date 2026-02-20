La Primera B de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene todo definido para comenzar a transitar el camino hacia el ascenso. En la última reunión del Consejo de la divisional se establecieron oficialmente las zonas que formarán parte del torneo que otorgará el boleto a la máxima categoría del fútbol sanjuanino, en una temporada que promete ser intensa y cargada de emociones.

El certamen estará dividido en dos grupos de diez equipos cada uno. En la Zona A competirán Centenario, Árbol Verde, Recabarren, Defensores de los Andes, Villa Obrera, San Agustín, Los Pumas, Puntero, Rivera y Juventud Ullunera. Se trata de una zona con clubes tradicionales del ámbito local que buscarán hacerse fuertes desde el arranque para posicionarse en la pelea grande.

Publicidad

Por su parte, la Zona B tendrá como protagonistas a San Damián, Sportivo Picón, Fiorito, Villa Hipódromo, Libertad Juvenil, Huarpes, Juventud Unida, Del Bono, Aberastain y El Globo. Allí aparecen varios equipos históricos que supieron ser protagonistas en Primera División y que ahora intentarán recuperar ese lugar de privilegio.

La expectativa crece especialmente por nombres como Del Bono, Aberastain, Villa Obrera, Sportivo Picón y Juventud Unida, instituciones con trayectoria y peso propio que parten como candidatos naturales. Sin embargo, el ascenso sanjuanino suele ofrecer sorpresas y paridad, por lo que cada fecha será determinante en un torneo que se anticipa atrapante.

Publicidad

Con el formato ya establecido y las zonas confirmadas, la cuenta regresiva comenzó. La Primera B se prepara para una temporada donde la ilusión de volver a la élite moviliza a jugadores, dirigentes e hinchas en cada rincón de la provincia.