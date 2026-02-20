Tras la aprobación de la reforma laboral, el riesgo país vuelve a subir

La volatilidad de los mercados internacionales, que contagia a la Argentina, resulta extrema y solo Brasil parece a salvo. El índice BOVESPA de la Bolsa de San Pablo subió ayer 1,35% y acumula ganancias en el año de 40% en reales y 43% en dólares por la apreciación de la divisa local. En contraste, el S&P Merval de las acciones líderes locales tuvo ayer un rebote de 4,3% en pesos y en dólares, pero en lo que va del año acumula una caída de 7,9% en pesos y de 2% en dólares. Algunas acciones bancarias tienen que subir al menos 40% para recuperar los máximos que tocaron el año pasado.

La Bolsa y el riesgo país, que ayer subió 9 unidades (+1,8%) a 524 puntos básicos, explican por qué los inversores no responden a la estrategia de acumular reservas y de caída del dólar: se está sacrificando la reactivación del consumo, una estrategia que tiene corta vida.

Inocencia fiscal y mercado de capitales

Ayer se amplió el alcance de la ley de Inocencia Fiscal, que autoriza a los agentes bursátiles a recibir dólares no declarados. Sin embargo, no es posible vincular el repunte de las acciones con esta medida, ya que la mayoría de esos dólares se destina a instrumentos que ofrecen una ganancia segura cercana al 3% mensual en dólares.

De todas maneras, hay quienes miran más allá de la actualidad. Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos, señaló que la nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) es un paso importante porque facilita que el ahorro que hoy está fuera del sistema pueda ingresar al mercado de capitales de manera simple y transparente. Cuanto más ahorro entra al sistema formal, hay más capital disponible para financiar empresas, invertir y generar trabajo. Eso fortalece el crédito y ayuda a que el mercado gane profundidad. Es una medida que apunta a ampliar el mercado y a conectar mejor el ahorro con la inversión productiva. Ese es el camino para que la economía crezca de manera más sólida.

Reformas y expectativas de corto plazo

En el corto plazo, los inversores concentran su preocupación en la reforma laboral y la fiscal. Sin embargo, una vez aprobadas, la recuperación podría ser breve, ya que la volatilidad vuelve a imponerse ante la ausencia de definiciones sobre el levantamiento del cepo y una reducción sostenida del riesgo país.

La volatilidad une a casi todos los inversores del mundo. Ayer las Bolsas de Nueva York interrumpieron tres ruedas consecutivas de alza mientras el petróleo sigue en constante suba por temor a un agravamiento del conflicto con Irán y del que sostienen Rusia y Ucrania. Esta incertidumbre hizo que el dólar comenzara a revaluarse frente a las monedas del mundo y llegue a su mejor cotización desde el 22 de diciembre pasado. El oro apenas se sostiene sobre los 5.000 dólares porque la moneda estadounidense comenzó a fortalecerse, pero no parece haber perdido su lugar de refugio. El mercado está corrigiendo el precio de un activo que llegó a cotizar a casi 5.400 dólares.

Tasas locales en alza y dólares financieros a la baja

Por otra parte, las tasas de interés locales siguen en alza. Las cauciones subieron hasta 42% anual y las LECAP más cortas pagan hasta 2,84% efectivo mensual. Contra estos rendimientos, en medio de una sobreoferta de dólares, no hay bonos en divisas o acciones que resistan.

En tanto, los dólares financieros siguen en baja. El MEP cedió 0,5% a 1.410 pesos y el contado con liquidación (CCL), también llamado cable, se mantuvo en 1.447 pesos. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron 389 millones de dólares y el dólar mayorista cedió 7 pesos a 1.389 pesos, complicando a los exportadores.

Reservas en caída pese a la compra del Central

El Banco Central compró 76 millones de dólares pero las reservas cayeron 216 millones de dólares a 44.913 millones de dólares por un pago de 30 millones de dólares a un organismo multilateral y por la suba del dólar en el mundo que subvaluó al euro y al yuan. También se suma el menor valor del oro. El Banco Central tiene en sus reservas casi 2 millones de onzas.

Un superávit comercial con matices

Según la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, el saldo comercial favorable de 1.987 millones de dólares, el tercero de mayor a menor en dólares constantes desde el 2000, luce muy bien, pero fue conseguido por una caída en las importaciones de los bienes de capital e intermedios que justamente son los que se asocian a la inversión y actividad. De modo que esto afecta a la calidad del superávit comercial.

El informe agrega que, pasada la conversión de la letra D27F6 (se renovaron 64% de los vencimientos), el volumen regresó a los instrumentos dollar linked (atados a la devaluación). Los futuros operaron 1.285.213 contratos mientras que en bonos dollar linked se operaron 61 millones de valor nominal. Los ajustes en futuros fueron negativos presionados por la trayectoria del mayorista, pero las implícitas terminaron corridas al alza, así como también lo hizo la curva de pesos.

En el mercado overnite, anoche las Bolsas de Nueva York operaban con leves alzas porque están a la espera del fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles que impuso Donald Trump. Pocos creen que un fallo adverso cambie la realidad. El oro resucitaba y subía 0,36% por encima de los 5.000 dólares, mientras el petróleo agregaba 2,25% de suba y cotizaba a casi 72 dólares por barril.

Lo que viene: reservas, riesgo país y cepo

El premarket no cambia la realidad: la volatilidad seguirá presente. En este contexto inestable, Argentina necesita acumular suficientes reservas para reducir el riesgo país a menos de 450 puntos básicos. Alcanzada esa meta, el siguiente paso clave será la salida del cepo, principal factor que el mercado espera.