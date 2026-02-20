El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla para gran parte de la provincia de San Juan debido a la probabilidad de tormentas fuertes que azotarán la región durante el viernes y se extenderán durante el sábado. Se espera que el fenómeno venga acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

Según el organismo oficial, la jornada de este viernes 20 de febrero comenzará con un cielo mayormente nublado y una temperatura de 25 grados por la mañana. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente hacia la tarde y la noche, cuando el tiempo se presente inestable con la llegada de tormentas fuertes. La probabilidad de precipitaciones para la tarde de este viernes oscila entre el diez y el cuarenta por ciento, ascendiendo a un preocupante setenta por ciento durante la noche. El termómetro marcará una máxima de 29 grados por la tarde.

En cuanto al viento, por la mañana soplará del sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la tarde, rotará al noreste, manteniendo velocidades similares, pero con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para la noche, el viento se desplazará hacia el este.

La inestabilidad no dará tregua durante el fin de semana. Para el sábado 21 de febrero, el SMN pronostica una jornada con tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá constante en un rango del diez al cuarenta por ciento durante todo el día. Las temperaturas para el sábado serán de 19 grados durante la madrugada, 21 por la mañana, 30 por la tarde y 26 durante la noche.

El viento predominará con dirección sudeste durante toda la jornada. La intensidad irá aumentando progresivamente: de 7 a 12 kilómetros por hora durante la madrugada, de 13 a 22 por la mañana, y alcanzando su punto máximo por la tarde y noche, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes y ráfagas de viento, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante los picos de tormenta, asegurar los objetos que puedan volarse y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer. También se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Defensa Civil, y tener siempre una linterna y radio a batería a mano en caso de cortes de luz. El alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.