El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las agencias federales comenzar a “identificar y liberar” archivos gubernamentales vinculados a ovnis, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posible vida extraterrestre, en una decisión que volvió a encender el debate sobre la transparencia oficial en torno a estos temas.

El mandatario realizó el anuncio a través de su red social Truth Social, donde aseguró que instruirá a los departamentos y agencias pertinentes para iniciar el proceso de publicación de documentos clasificados relacionados con “vida alienígena y extraterrestre”. Sin embargo, no precisó si la desclasificación será total ni estableció plazos concretos para la difusión de los archivos.

La medida se conoció después de que Trump cuestionara públicamente a su antecesor, Barack Obama, por referirse a la posibilidad de vida fuera de la Tierra durante una entrevista. Según el actual mandatario, el ex presidente “tomó información clasificada” al hablar sobre el tema y consideró que “no debería estar haciendo eso”.

La polémica surgió tras una charla de Obama con el comunicador Brian Tyler Cohen, donde fue consultado sobre la existencia de extraterrestres. El ex mandatario respondió que, si bien considera altas las probabilidades estadísticas de vida en el universo, no vio evidencia durante su gestión que confirmara contacto alguno y descartó la existencia de instalaciones secretas vinculadas al tema.

En el centro del debate vuelve a aparecer el mítico Área 51, la base militar ubicada en Nevada que durante décadas alimentó teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena. No obstante, documentos desclasificados en 2013 por la CIA indicaron que el lugar funcionó principalmente como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría.

El interés institucional por los UAP creció en los últimos años a partir de investigaciones impulsadas por el Departamento de Defensa. Un informe oficial publicado en 2024 concluyó que no se halló evidencia de tecnología extraterrestre y que la mayoría de los avistamientos analizados desde la Segunda Guerra Mundial correspondían a fenómenos naturales o artefactos convencionales mal interpretados.

Consultado nuevamente, Trump sostuvo que no tiene una postura definitiva sobre la existencia de seres no humanos y negó haber visto pruebas concluyentes durante su administración. “No sé si son reales o no”, afirmó, dejando abierta una incógnita que, una vez más, vuelve a instalarse en la agenda política y pública de Estados Unidos.