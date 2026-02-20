La tercera fecha del Torneo de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene programación confirmada y se disputará entre sábado y domingo, con encuentros que prometen emociones fuertes y árbitros designados para cada compromiso.

El campeonato llega con tres líderes: Atenas, Unión y Sportivo Desamparados, todos con seis puntos tras dos fechas disputadas, lo que anticipa una jornada clave en la pelea por mantenerse en lo más alto de la tabla.

La acción comenzará el sábado 21 de febrero a las 17.30. En cancha de López Peláez, el local recibirá a Trinidad con el arbitraje de Martín Riveros. En simultáneo, San Lorenzo será anfitrión de Sportivo Desamparados, uno de los punteros, bajo la conducción de Rubén Fernández. Además, Colón jugará en su estadio frente a Villa Ibáñez con Sergio González como juez principal, mientras que Marquesado enfrentará a Sarmiento con Ximena Pacheco como árbitra.

El domingo 22 la actividad continuará desde las 17.30. Atenas, otro de los líderes, será local ante Carpintería con Ignacio Aurtenechea como árbitro. 9 de Julio recibirá a Alianza con Federico Quiroga impartiendo justicia; Defensores de Argentinos se medirá ante Minero en cancha de Peñarol con Rubén Riveros como juez; y Juventud Zondina jugará frente a Rivadavia con Marcelo Cruz como encargado del control del partido.

La fecha se cerrará el mismo domingo a las 19.30, cuando Unión, también puntero con puntaje ideal, reciba a Peñarol con Martín Riveros como árbitro.

Con la cima compartida y varios equipos al acecho, la tercera fecha promete ser determinante en el arranque del certamen. Cada punto comienza a pesar en un torneo que ya muestra paridad, intensidad y candidatos firmes a dar pelea hasta el final.