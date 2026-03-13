Un violento temporal sorprendió a distintas localidades del noroeste de La Pampa y dejó un escenario de daños materiales tras el paso de una tormenta con granizo de distintos tamaños y fuertes ráfagas de viento que superaron los 70 km/h.

Las localidades más afectadas fueron Telén y Victorica, donde el fenómeno meteorológico generó múltiples inconvenientes durante la jornada. En varios sectores se registró caída de árboles y ramas, lo que provocó daños en vehículos y complicaciones en la circulación.

Publicidad

En Victorica, además, la intensidad del viento provocó la caída de postes del tendido eléctrico, lo que dejó a gran parte de la localidad sin suministro de energía durante varias horas. Personal de servicios y equipos municipales trabajaron para restablecer el servicio y despejar las zonas afectadas.

El fenómeno se produjo en medio de una alerta meteorológica amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para distintas zonas del centro del país, que advertía por tormentas con fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas.

Vecinos de las localidades afectadas compartieron imágenes y videos en redes sociales que muestran la intensidad de la tormenta y los daños provocados por el granizo y el viento, que en algunos casos dejó calles cubiertas de ramas y escombros.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando los daños materiales y trabajando en tareas de limpieza y reparación de infraestructura.