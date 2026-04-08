El próximo 28 de mayo, la pantalla de Netflix se teñirá de acción y crítica social con el esperado estreno de Viral Hit. Esta adaptación al anime, basada en la exitosa obra de Taejun Pak, promete no solo dejar a la audiencia con los pelos de punta, sino también abrir un debate sobre la cara más cruda de la era de los influencers y el acoso escolar.

La trama sigue los pasos de Hobin Yu, un estudiante de secundaria delgado, víctima de bullying constante, que lucha día a día para pagar las facturas médicas de su madre. Sin embargo, su destino cambia por accidente: una pelea torpe pero auténtica contra uno de sus acosadores se vuelve viral. Al notar que el video genera ingresos inesperados en la plataforma de streaming "NewTube", Hobin toma una decisión arriesgada: aprender a pelear para enfrentar a sus oponentes frente a la cámara y salir de la pobreza.

Combates reales y obsesión por los "likes"

A diferencia de otras producciones de lucha fantástica, Viral Hit se destaca por su realismo. La serie profundiza en la psicología de la fama inmediata y hasta dónde es capaz de llegar una persona por conseguir seguidores. Un punto fuerte para los fanáticos del género es que el protagonista, siendo astuto pero físicamente débil, utiliza técnicas de combate reales explicadas durante la trama para vencer a enemigos más fuertes.

Calidad técnica garantizada

La producción está a cargo del estudio Okuruto Noboru, que ha trabajado meticulosamente para mantener la esencia visual y la estética del dibujo original que cautivó a millones de lectores en la plataforma Webtoon. La animación promete ser fluida y visceral, capturando cada golpe y cada gota de sudor en la búsqueda de Hobin por la justicia y, sobre todo, por la supervivencia económica.

Con este estreno, Netflix vuelve a apostar por el contenido coreano adaptado al formato anime, explorando temas universales como el bullying y la precariedad laboral, pasados por el filtro sangriento de la lucha callejera televisada.