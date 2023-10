Cuando llega el calor, uno busca resguardarse en el espacio que se tenga, en lo posible, al aire libre para disfrutar una noche amena. El jardín es el ambiente de relax que se tiene dentro del hogar por lo que, siempre es lindo tenerlo decorado y listo para cuando se lo necesite. Es por ello que hay que tener en cuenta varias recomendaciones de acuerdo con una gran variedad de estilos e ideas.

Además, se puede jugar con distintos ambientes para crear un espacio completamente adaptado a nuestras necesidades. Esto se puede realizar sin gastar mucho dinero, ya que existen adornos sencillos y económicos con los que podemos conseguir resultados hermosos y se puede salir de esta forma a disfrutar las agradables noches o tardes.

Decorar un jardín pequeño

Si se cuenta con un espacio reducido hay que amoldar las decoraciones y los accesorios para que encajen a la perfección. Un ejemplo es apostar a la decoración japonesa o estilo zen. Hay que tratar de evitar poner muchas plantas e inclinarte mejor por arena o rocas. Se puede incluso colocar alguna mesita con sillas para que puedas salir a relajarte u optar por algún tipo de jardín vertical para no ocupar mucho espacio.

Decorar un jardín grande

Lo que hay que tener en cuenta cuando se tiene un jardín grande es la organización. Es usual que ante mucho espacio, se vengan mil ideas para decorar, por lo que hay que planificar y adecuar los objetos necesarios para que no se mezclen los estilos ni quede sobrecargado. Lo ideal es tener plantas que no requieran muchos cuidados. De todas formas, mantener el suelo debe ser una tarea frecuente, ya que se estropea con facilidad.

Si mantener el césped es una tarea difícil porque no estás mucho en casa u otras complicaciones, lo ideal es colocar césped sintético. A esto se le puede sumar algún tipo de toldo y por qué no, colocar una mesa debajo para que tengas un espacio de aire fresco para desayunar, almorzar y compartir una rica cena con familiares o amigos.

Decorar una terraza

Si no contás con un espacio amplio o con jardín, también podés decorar el balcón o una terraza para que este sea tu rinconcito de distracción y relax. Para esto, se debe pensar en todos los detalles porque se cuenta con un espacio reducido.

En este caso, se puede colocar un juego de mesa pequeño que sea apto para el exterior y sumarle algunas plantas. Si el espacio es muy reducido, se puede aprovechar el espacio vertical colocando un jardín en la misma pared con pequeñas plantas. Para sumarle un toque original, se le puede colocar luces que le otorguen más calidez.

Iluminación para eventos nocturnos

Las luces son un factor de vital importancia, ya que te pueden otorgar el estilo que buscas. Si se busca un espacio más íntimo y cálido, lo ideal es colocar luces de esta misma intensidad con lámparas de luz cálida. En caso contrario, si se busca una iluminación más general y que todo resulte muy visible, se puede optar por focos neutros o fríos. Lo recomendado es utilizar focos les, que son de bajo consumo y ofrecen la misma calidad de iluminación.

Se puede jugar con la iluminación, decorando con tiras de luces LED y rodear el tronco de un árbol, en una pérgola o algún sendero. Procura que sean lámparas fáciles de colocar, que puedas reutilizar para otras ocasiones o, si son desechables, que resulten económicas.

Plantas y flores

Un elemento fundamental para el jardín son las plantas. Las plantas aromáticas o frutales son ideales para decorar, ya que aparte de color, otorgan frutos y alimentos ricos y frescos. Si por alguna razón no puedes cultivar ni tu huerto ni tus flores, siempre te quedará la opción de comprar algunas flores y crear arreglos para las mesas. Si va a ser algo informal, no te excedas comprando flores, a veces los pequeños detalles son los que consiguen que algo normal se convierta en extraordinario.

Mobiliario

Si se utiliza de manera correcta, conseguirás que el jardín o la terraza se conviertan en un espacio de relajación de ensueño. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que volverse loco comprando muebles que después no sabrá donde colocarlos. Hay que planificar y ver que los muebles sean funcionales y se adapten a su estilo o gustos personales. Muchas veces pasa que cuando se cambia de estación y llega el invierno no sabrá dónde guardarlos. Lo típico para un jardín son las mesas y sillas, tal vez una pérgola de madera que pueda cubrir sería lo ideal para resguardarse del sol sanjuanino.