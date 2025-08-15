La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) invitó a la comunidad al Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles denominado "En el canto hay unidad", un evento que reunirá agrupaciones de distintas regiones. El Auditorio Juan Victoria será el epicentro de la música coral durante dos noches, los días viernes 15 y sábado 16 de agosto, a partir de las 20 horas.

Las presentaciones, que se enmarcan en los Conciertos de Gala del festival, contarán con la participación de coros de diversas provincias de Argentina y de Chile. Se espera la presencia del Coro de Niños Cantores de Córdoba, el Coro Infantil Chamamecero "Pomberitos Cantores" de Corrientes, y el Coro Juvenil Allegro de La Serena, Chile.

La delegación local estará representada por los Coros de Niños de la UNSJ, con la participación del Coro Los Jilgueritos, el Coro de Niños Preparatorio, y el Coro de Niños y Jóvenes.

La entrada para disfrutar de las dos noches de música tiene un valor de $3.000 en concepto de bono contribución, y se podrá adquirir en la boletería del auditorio de 11 a 18 horas. Este encuentro, que no tiene carácter competitivo, busca promover el intercambio cultural y la música coral entre las nuevas generaciones.