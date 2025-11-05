Wanda Nara desmintió rumores con Enzo Fernández: "Son inventos"

El más reciente episodio de MasterChef tuvo un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. En medio de la devolución del jurado, la conductora Wanda Nara y la participante Valentina Cervantes (Valu), una de las favoritas del público y los jurados, protagonizaron un intercambio en cámara. Esto ocurrió después de semanas de rumores que las habían vinculado indirectamente por un presunto mensaje entre Wanda Nara y Enzo Fernández.

El clima se había distendido luego de que Valen Cervantes recibiera un fuerte elogio de Damián Betular por su plato. Sin embargo, Wanda Nara decidió usar ese momento para hacer una aclaración pública sobre las versiones que la involucraban con el futbolista del Chelsea.

Dirigiéndose a la participante, Wanda Nara fue firme en su declaración. La conductora comenzó diciendo: “Bien Valu, la verdad que increíble”, e inmediatamente agregó: “Y aprovecho para aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido: son falsas. Me gusta ser clara, son inventos. Bienvenida a la fama”.

Ante el comentario, Valentina Cervantes respondió de manera tranquila y con educación, buscando descomprimir el ambiente. Ella replicó: “Tranquila, Wanda, no pasa nada… Sí, yo ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas”.

La escena se dio en un contexto mediático en el que ambas, Wanda Nara y Valentina Cervantes, ya habían salido a desmentir cualquier vínculo fuera de lo profesional. Días atrás, Valentina había declarado que “Enzo me dice que no” al ser consultada sobre los supuestos mensajes filtrados. Wanda, por su parte, había mantenido un perfil bajo hasta que hizo este gesto en vivo.

Con su declaración, Wanda Nara demostró que no piensa quedarse callada ante lo que ella misma califica como "pavadas" que se "inventan". Además, le advirtió a Valentina Cervantes que este tipo de rumores "vienen incluidos con el precio a pagar" al entrar en la fama. Ahora, ambas aclararon las cosas en el reality y dejaron atrás los rumores que involucraban a Enzo Fernández.