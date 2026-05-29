Luli Oliver, exempleada de Wanda Nara, denunció públicamente una falta de pago millonaria relacionada con las cuotas sociales de las hijas de la conductora en River Plate. Según la mujer, la suma adeudada asciende a $1.055.430, lo que provocó que su propia cuenta como apoderada fuera inhabilitada.

Ante esta situación, Luli cuestionó "¿Qué se hace si le escribí a ella, su contador, abogada, amiga y empleadas por las buenas y nada?" y manifestó con indignación que tiene "deudas de hijos ajenos". Además, la denunciante se preguntó "¿Quién le avisa a River que yo estoy esperando hace 365 días y nada?" en referencia al tiempo que lleva este reclamo sin solución.

La respuesta de la empresaria no tardó en llegar a través de una charla con Pilar Smith, donde se desmarcó totalmente del problema económico. "La deuda es de Mauro. Ni idea, él pagaba eso" afirmó la conductora, asegurando también que el futbolista "Dejó deudas en todos lados".

Para Wanda, el error administrativo fue de su exsecretaria, ya que "A Mauro le sumó cuotas de una actividad que no hacen más" y sentenció que "Ni su propio trabajo hizo bien porque ella debía darlo de baja". En este sentido, remarcó que las responsabilidades financieras del club no le corresponden a ella porque "Las actividades extraescolares son del papá, también debe todo lo demás".

El conflicto escaló a niveles personales cuando la mediática acusó a Oliver de comportamientos delictivos durante su tiempo de trabajo. "Esta chica me robó, que agradezca que no la denuncié" disparó Wanda, detallando que el banco le notificó sobre una tarjeta duplicada para comprar muebles.

En cuanto al juicio laboral donde Luli reclama 29 millones de pesos, la famosa explicó que "El contador le hizo la liquidación y ella pidió 10 veces más, por eso estamos en juicio". Con dureza, agregó que "Siempre ayudo y dono, pero a esta chorra que encima ni guardó privacidad de lo que era su trabajo, no le voy a pagar más de lo que corresponda". Finalmente, recordó situaciones de abuso de confianza al relatar que "Una noche, bajé al garaje y tampoco estaba mi auto, lo usaba para irse de joda. Así, mil cosas".