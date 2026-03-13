Wanda Nara y Martín Migueles se encuentran en la isla Fari, Maldivas, viviendo una pequeña luna de miel tras su paso por Milán. El refugio elegido es la Villa Sunset Beach del Ritz-Carlton Maldives, una suite de 155 m² con piscina privada, ventanales de piso a techo y una bañera de hidromasaje en el dormitorio.

Este nivel de exclusividad tiene un precio: la noche supera los 4.700 dólares, alcanzando un total de 4.737,84 USD al sumar la tarifa base de 2.874 USD, impuestos por 549,44 USD, traslados por 1.027 USD y cargos por servicio de 287,40 USD.

Mientras se relajan entre muebles minimalistas y un arsenal de carteras de lujo, Wanda se mostró como una "Fan" de la pastelería gourmet del resort, disfrutando de desayunos con donas azucaradas.

Esta escapada ocurre poco después de que Mauro Icardi publicara un comunicado “celebrando la sentencia efectiva de divorcio”. El futbolista, quien también se declaró “Feliz” tras la reciente conciliación de bienes en Italia, se encuentra actualmente en Turquía con la China Suárez.

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En Maldivas, la pareja se traslada en bicicletas por un complejo sobre pilotes donde la empresaria posó con conjuntos deportivos y bikinis rosas. Para Nara, este viaje representa un gesto de disfrute e independencia en un destino que solía visitar con su exmarido.