Una caída masiva de servicios de internet está afectando a múltiples plataformas, incluyendo X, ChatGPT e incluso juegos como 'League of Legends'. La causa de esta interrupción se debe a que la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en ingles) Cloudflare está experimentando problemas en sus servidores.

Cloudflare, como empresa, se dedica a ofrecer servicios a páginas web y aplicaciones con el fin de hacer que estas carguen más rápido y sean más seguras. Sin embargo, cuando la empresa sufre una incidencia, sus clientes pueden quedarse sin la capacidad de ofrecer servicios.

La incidencia fue detectada por Cloudflare poco antes de las 12.00 horas. En su página de estado, la firma ha apuntado que "está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando". Cloudflare también ha señalado que "proporcionará más detalles a medida que haya más información disponible".

La caída de Cloudflare está imposibilitando que los usuarios puedan acceder a sus cuentas de ChatGPT y X, según muestra la página Downdetector. Al intentar visitar la página web del chatbot desarrollado por OpenAI (ChatGPT), aparece un mensaje en pantalla que avisa de que no es posible acceder al servicio. En el caso de la red social X, esta está siendo incapaz de mostrar las nuevas publicaciones que se publican en su interior.