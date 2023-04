¿Y ahora? La grave denuncia de Ryan García a Gervonta Davis

El sábado que pasó, Ryan García perdió su invicto por un gancho al hígado de Gervonta Davis. En lo que era la pelea más esperada del año, ambos dieron una buena batalla, la que terminó en el séptimo round por ese golpe. Sin embargo, días más tarde, el propio "King" dejó en claro en las redes sociales que tuvo un "topo" en sus entrenamientos, el que habría ayudado a "Tank" para ganar.

"Triste, tenía un topo en mi campamento. ¿Qué demonios? Eso es una locura, pero gracias a Dios salió a la luz. Tampoco pretendía que pareciera una excusa ni nada por el estilo. He perdido y punto. Voy a volver, pero estoy sorprendido de que parte de mi equipo me cruzó, alguien cercano a mí. Increíble. Pero es un testimonio que debe conocer cualquiera", fue lo que comentó Ryan García en redes sociales.

Sobre el golpe del nocaut, Gervonta Davis explicó: "No creí que ese golpe al cuerpo acabaría (el combate), pero vi la expresión de su rostro y eso fue lo que me hizo dárselo. Fue un buen golpe, desde luego. Creí que iba a levantarse, pero me gusta jugar a juegos mentales, de modo que cuando me miró, yo le miré intentando decirle, ‘¡levántate!’. Simplemente negó con la cabeza, ‘no’".

Polémicos dichos de Ryan García

"Rey Ryan, en un combate te lastimé con un golpe al cuerpo. Ahora perdiste contra Tank. Lo siento. ¿Estás bien?", fue lo que expuso Erdenebat Tsendbaatar, sparring de García en los entrenamientos, quien justamente le hizo daño al exinvicto con esos golpes. "Hola, Rey Ryan, mi hermano. En mi última publicación usé el traductor de Google. La traducción era incorrecta y confusa. Mis disculpas", dijo luego.

Para cerrar, el sparring de Ryan García aportó: "¿Quién es el topo? ¿De qué estás hablando? No soy un topo. Ni siquiera hablo inglés. Ni siquiera me gusta Tank. Lucharé contra él y lo noquearé en el futuro. Durante nuestro entrenamiento, traté de ayudarte y entrené boxeo al estilo Tank. Estaba animándote para que ganaras contra Tank. Eres un gran boxeador. Pero la próxima vez trata de aprender del sparring y con suerte no serás golpeado por el mismo golpe durante la pelea. Buena suerte para ti y que Dios te bendiga".