Yanina Latorre reveló a qué famosa le hizo un gualicho: "Es malísima"

Yanina Latorre arremetió duramente contra Denise Dumas durante su reciente salida al aire. La conductora explicó el motivo de su malestar diciendo que estoy enojada con ella. Porque me atacó por algo que no me tendría que haber atacado porque es conchuda.

La situación se agravó por comentarios personales, sobre los cuales la comunicadora agregó que y después, ayer, se metió con mi mamá. Ya está freezada. No la defiendan que con esa cara de buena es malísima. Se hace la ´ay, yo no fui´y te va mandando ponzoña. Ella no sé nada y en LAM es malísima.

El conflicto principal se vincula a una publicación en redes sociales sobre un tema ya revelado en su programa Sálvese quien pueda. Yanina describió que el otro día que yo pongo en twitter, que era un chiste porque ni Pilar Smith se enojó. Pilar estaba haciendo un enigmático en LAM de lo que yo ya había contado en SQP. O sea, no es un enigmático porque ya acaba de salir. Según su relato, la reacción de Dumas fue lo que consideró fuera de lugar ya que es verdad. Puse en twitter ´ay, Pilar está haciendo un enigmático y no se qué´. Entonces, todos en LAM suben ese tuit y la única pelotuda que acotó ´ay, que mal que estuvo Yanina´fue Denise. ¿Qué estuve mal? Si yo ya lo había contado.

Finalmente, mientras era cuestionada por sus colegas de programa, la protagonista mantuvo su postura crítica. Ante la idea de haber arruinado un contenido exclusivo, ella concluyó afirmando que no es que le cagué una primicia. Lo entiendo a fuerza de que yo me calenté. Que no se va a dar cuenta. Es una yegua. Estas expresiones marcaron el cierre de su descargo contra la integrante del programa de América.