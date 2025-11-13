Zaira Nara ha dado un paso audaz en su vida personal al concretar una compra inmobiliaria inusual: adquirió la casa de su vecino, con un objetivo muy claro y ambicioso. La propiedad, que siempre estuvo "entre ceja y ceja" de la conductora, será anexada a su vivienda actual para crear un único y gigantesco hogar.

La noticia se conoció a través de las propias declaraciones de Zaira, quien compartió los detalles de esta movida que la tiene entusiasmada. El destino de la casa recién comprada no será el de una simple inversión, sino el de una remodelación integral que fusionará los dos terrenos y las dos estructuras en una sola.

La intención principal de Nara es aprovechar la contigüidad de las propiedades para expandir su residencia actual, donde vive con sus hijos Malaika y Viggo. Esta fusión le permitirá tener un espacio mucho más grande y adaptado a sus necesidades familiares, incluyendo la posibilidad de tener ambientes de lujo, como un vestidor monumental o una gran área de esparcimiento.

"Siempre la tuve entre ceja y ceja, se vendía la casa del vecino y dije: ‘Tengo que ser yo’", confesó Zaira sobre su deseo de adquirir el inmueble lindero, demostrando que la oportunidad fue algo que no quiso dejar pasar. La posibilidad de unir las dos propiedades resultaba demasiado tentadora.

"La voy a unir a mi casa. La voy a tirar abajo, voy a hacer una obra y voy a hacer un vestidor gigante, un cine y cuartos de huéspedes", detalló la modelo sobre los planes específicos que tiene para la ampliación. Esta declaración evidencia que el proyecto apunta a dotar a su hogar de comodidades y espacios de lujo que hoy no posee.