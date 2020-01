"Lamento no haberme quedado en el River que forjó Gallardo", dijo Lanzini

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista Manuel Lanzini reveló hoy su lamento por no haberse quedado "en el River que forjó (Marcelo) Gallardo" cuando aceptó la oferta de Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos en la temporada 2014/2015.



"Una de las pocas veces que me lamento fue no haberme quedado en el River que forjó Gallardo. Son decisiones que se toman, en ese momento no se sabía qué iba a pasar, pero tuve la oportunidad de decirle eso a Gallardo", manifestó Lanzini en diálogo con Fox Sports.



"Gallardo es un entrenador que te potencia. Si él me hubiese dirigido y aconsejado, quizás hoy en día el salto no hubiese sido a Emiratos Árabes Unidos y sí directo a la Premier League", indicó el actual volante de West Ham de Inglaterra.



"La idea es retirarme en River. No está bueno ilusionar a la gente, pero es la idea; con el futuro uno nunca sabe qué puede pasar", concluyó "Manu".



Manuel Lanzini, de 26 años, surgió de las divisiones juveniles de River donde se consagró campeón del Torneo Final (2014) y la Copa Campeonato (2014) con el triunfo ante San Lorenzo por 1 a 0 en la provincia de San Luis.