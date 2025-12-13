Lo que comenzó como una salida de esparcimiento en la Fiesta de Santa Lucía terminó abruptamente con un joven de 21 años detenido. Braian Ezequiel Porco Furlani fue apresado este viernes 13 de diciembre de 2025 por efectivos de la Brigada de la Comisaría 5ta y la Comisaría 29, luego de haber sido vinculado a un robo domiciliario ocurrido días atrás en la misma localidad.

La detención se concretó durante un operativo conjunto que se desplegó en inmediaciones de las calles Ramón Franco e Hipólito Yrigoyen, en la zona donde se desarrollaba la celebración departamental.

La clave para dar con Porco Furlani fue la cámara de seguridad del hogar, que registró el momento en que se cometió el ilícito. Según la investigación policial, Porco Furlani fue identificado como el hombre que aparecía en las filmaciones. El hombre vestía una remera gris, una gorra negra y un short del mismo color mientras manipulaba los objetos sustraídos. Entre los elementos que robó se encontraban cajones de gaseosas vacíos, una escalera de aluminio, una paleta de cerdo y una bolsa de carne.

En paralelo a la intercepción del joven en la fiesta, y en coordinación con la Comisaría 29, las autoridades llevaron a cabo allanamientos en el Lote Hogar 26. Este procedimiento permitió a los efectivos secuestrar parte de la vestimenta que el detenido utilizaba durante la comisión del robo. El operativo culminó con la detención de Porco Furlani y el secuestro de pruebas vinculadas al hecho.