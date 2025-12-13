El cruce entre el fútbol y el cine suma un nuevo capítulo tras la confirmación pública de Vin Diesel sobre la posible participación de Cristiano Ronaldo en la saga Fast & Furious (Rápidos y Furiosos en español). El actor compartió una imagen junto al delantero portugués en su cuenta de Instagram y aseguró que ya existe un papel escrito especialmente para él, lo que despertó una fuerte expectativa a nivel mundial.

“Todos preguntaban si formaría parte… tengo que decirles que él es auténtico. Hemos escrito un personaje para él”, expresó Diesel, alimentando las versiones sobre el debut actoral de CR7 en una de las franquicias más exitosas del cine de acción. La undécima película, que funcionaría como cierre de la saga iniciada en 2001, tiene su estreno previsto para 2026, tras varios retrasos en su producción.

La posible incorporación de Ronaldo se da en un momento clave de su carrera deportiva. A los 40 años, el portugués continúa siendo figura en Al-Nassr, con once goles en doce partidos en la temporada actual, mientras mantiene en el horizonte el Mundial de 2026, que podría marcar su despedida definitiva del fútbol profesional.

El universo Fast & Furious se ha caracterizado por sumar figuras del deporte y la música en participaciones especiales o cameos, por lo que la llegada de Ronaldo encajaría dentro de esa tradición. Sin embargo, aún resta definir si su agenda deportiva le permitirá compatibilizar los tiempos de rodaje con sus compromisos futbolísticos.

De Mr. Champions a Mr. Hollywood

El interés de Cristiano Ronaldo por la industria audiovisual no es nuevo. En abril de 2025, el futbolista anunció la creación de su propio estudio cinematográfico, UR•MARV, junto al director y productor británico Matthew Vaughn. La iniciativa busca fusionar el deporte con el arte de contar historias y ya cuenta con dos películas de acción producidas y un tercer proyecto en desarrollo.

Durante la presentación del estudio, Ronaldo calificó este paso como “un capítulo emocionante” en su vida profesional, mientras que Vaughn destacó su capacidad para inspirar relatos más allá del fútbol. “Cristiano ha creado historias en la cancha que yo jamás podría escribir; ahora quiero crear películas con él: es un superhéroe de la vida real”, afirmó el cineasta.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el tipo de participación que tendrá Ronaldo en Fast & Furious, el anuncio de Vin Diesel reforzó el interés global por ver al ídolo portugués incursionar en el cine y sumar su figura al cierre de una de las sagas más populares del entretenimiento internacional.