El Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Fabián Martín, junto al Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, y otras autoridades provinciales, recibieron recientemente a la cúpula de Adium para revisar el avance del proyecto de inversión y ampliación de su planta farmacéutica. Por parte de la compañía, asistieron Julio Rodríguez Esposito, fundador de Adium; Claudio Beramendi, Gerente General de Adium Argentina; y Hernán Pereiro, Gerente de Planta.

La planta, ubicada en la localidad de Pocito, es actualmente la instalación más grande del grupo farmacéutico en toda Latinoamérica. El proyecto se integra en un plan regional de inversión de USD 165 millones, constituyendo un capítulo esencial en la consolidación de San Juan como un centro estratégico para la producción farmacéutica.

La inversión destinada a la expansión de la Planta San Juan supera los 60 millones de dólares, y la compañía informó que la obra registra un avance físico del 38%. Este progreso se mantiene con 0 días de atraso respecto al cronograma original, con una fecha de finalización proyectada para diciembre de 2026.

Esta significativa expansión contempla obras de infraestructura cruciales que permitirán un incremento del 60% en la capacidad productiva e incorporarán nuevas líneas de fabricación. Además, se proyecta la generación de entre 150 y 200 nuevos puestos de trabajo de calidad en la provincia. Actualmente, las obras civiles y eléctricas acumulan un 60% de progreso, mientras que el 100% de los equipos productivos requeridos ya fue adquirido para su futura instalación y validación.

El Dr. Julio Rodríguez Esposito, fundador de la empresa, defendió firmemente la elección de la provincia para esta inversión: “El crecimiento continuo de esta planta y su impacto en el empleo local confirman que la decisión de invertir en la provincia fue, y sigue siendo, estratégica para nuestra compañía y para la salud de la región. No solo elegimos invertir en Argentina; elegimos invertir en San Juan porque creemos profundamente en el talento local, en la capacidad productiva de la provincia y en sus oportunidades de desarrollo. A lo largo de los años me ofrecieron trasladar esta planta a otros destinos, pero siempre tuve claro que nuestro lugar es este,” aseguró.

En la misma línea, Claudio Beramendi destacó la importancia estratégica de la ubicación: “Para nosotros es especialmente importante que San Juan sea un pilar de este crecimiento: una planta más robusta y moderna nos permite asegurar que la provincia siga siendo un punto estratégico para la producción y distribución de terapias de alto impacto, fortaleciendo el acceso de los pacientes y el desarrollo de la industria local”.

La reunión también fue abordada por Hernán Pereiro, quien la describió como “un nuevo avance en la relación fluida y constructiva que mantenemos con el Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer la industria local, promover el empleo calificado y continuar desarrollando medicamentos de calidad para la Argentina y la región”.