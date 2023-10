A poco más de 10 días de las elecciones presidenciales, crece el temor ante una posible devaluación y el consecuente aumento generalizado de precios. En medio de este panorama, la gente sale a comprar más alimentos. Algunos optan por comida para guardar y otros optaron por ir adelantando las compras de Navidad.

Este diario recorrió diferentes supermercados que venden alimentos al por mayor y de acuerdo a lo que contaron clientes y encargados de comercios, en los últimos días se viene notando un paulatino aumento en la cantidad de personas que llevan más mercaderías que las que habitualmente compran por mes.

En Cabral Mayorista Federico Busso explicó a DIARIO HUARPE que por el momento no ha notado que los clientes vayan a comprar una mayor cantidad de alimentos de uso habitual como el aceite o el azúcar. Sin embargo, el encargado reconoció que muchos sí se están stockeando, pero con los alimentos y bebidas que consumirán para Navidad.

Busso explicó que el primer alimento navideño que llegó a las góndolas fue el pan de navidad que comenzaron a vender en el mes de septiembre. Con el paso de los días la gente comenzó a comprar cada vez más panes navideños en sus distintas variantes, además están comenzando a comparar bebidas como la sidra.

"La gente está comprando ahora porque se habla de una nueva devaluación. La gente se está stockeando con cosas navideñas a buen precio para evitarse ese gasto en diciembre porque ya saben que va a ser más caro", aseguró Busso.

"No me estoy stockeando, pero sí estoy preocupada. Estamos ante mucha incertidumbre, espero que no haya muchos aumentos porque nos volvemos locos si pensamos en lo que va a pasar después, salimos a comprar todo", aseguró Sandra Oviedo quien contó que si tiene familiares que están haciendo compras anticipadas.

Este diario también recorrió las góndolas de Yaguar Mayorista en donde se vio una buena cantidad de clientes, muchos de ellos comprando para poder almacenar alimentos. Mientras cargaba las cajas con mercadería en su auto, Natalia Gómez contó que ella y su familia están tratando de comprar mercaderías "para guardar".

La mujer contó que ella suele juntarse con otro familiar para hacer una única compra de gran cantidad de mercaderías y acceder a los precios y promociones por ventas mayoristas. "Compramos lo del mes y algo para guardar, después compartimos el ticket, así se nos hace más liviano el gasto", concluyó la mujer.

En Café América había gran cantidad de clientes, DIARIO HUARPE habló con algunos consumidores que, en su mayoría reconocieron que sí estaban haciendo compras para guardar alimentos. Varios entrevistados contaron que ellos han ido el sábado a este comercio y se encontraron con "un mundo de gente" que intentaba comprar grandes cantidades de mercaderías.

Uno de los clientes que estaba haciendo la fila era Rodrigo Romero que contó que él y su familia fueron a stockearse "por las dudas". El hombre contó que es posible que todo aumente y agregó que "el miedo a la devaluación siempre está. No saber que irá a pasar, estamos en Argentina y puede pasar de todo aseguró Romero.

Si bien aún no hay góndolas vacías ni faltantes notorios de mercaderías, en algunos casos se ven carteles que limitan la venta a determinada cantidad, esto se da en algunas mercaderías de consumo masivo como la yerba.

A esto se suma que desde el sector de los supermercadistas hay fuentes que indican que hay algunas demoras con la provisión de mercaderías. Una fuente consultada explicó que sus proveedores están evitando entregar sus productos por temor a que haya una suba masiva de precios. La fuente agregó que si esta situación se prolonga en el tiempo, es posible que comience a notarse el desabastecimiento.