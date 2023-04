¡100 mil dólares! El reto que le propuso Óscar de la Hoya a Canelo Álvarez

El exboxeador, Óscar de la Hoya, hizo mención sobre su relación con el reconocido mexicano, Canelo Álvarez. Eso, durante una entrevista con “La Opinión”, en la cual se refirió a lo antes mencionado y otros temas en general. Entre tantos datos de relevancia, hizo foco en el pasado, el presente boxístico y también en un pedido especial para el futuro: un enfrentamiento con su exrepresentado en un campo de golf.

En su comienzo, Óscar de la Hoya se trasladó al año 2018 para revivir el recuerdo de cuando Canelo Álvarez dio positivo por clembuterol, situación que lo mantuvo alejado durante 6 meses de los cuadriláteros: "Las críticas siempre van a recordar el clembuterol; yo creo que fue algo de inocencia. El Canelo es un peleador limpio, un peleador de honor. Quiere hacer cosas grandes, quiere hacer historia".

De acuerdo al presente de Canelo y la derrota que atravesó ante el ruso Dmitry Bivol, de la Hoya resaltó: "Yo no critico a Canelo, la crítica es para el promotor por cómo le están manejando su carrera. Yo no hubiese peleado contra Bivol, no en ese tiempo; hay que prepararlo para ese combate, que era tan difícil. Una pelea con Bivol le podía derribar su legado, lo podía retirar, quizás. Era una pelea difícil para el Canelo".

El desafío de Óscar de la Hoya a Canelo Álvarez

Con respecto al especial pedido de Óscar que realizó públicamente durante una entrevista en el medio de “La Opinión”, el expeleador explicó de cierta manera que desea tener una oportunidad en el ámbito del golf con Canelo Álvarez. "Yo le diría: 'Te reto en un juego de golf por USD 100 mil el hoyo'. Es lo que le diría. Vamos", fueron las palabras textuales de de la Hoya, entre risas.

Por otro lado, Óscar De la Hoya expuso públicamente a Canelo Álvarez sobre su juego en el golf, luego de la derrota ante el boxeador Dmitry Bivol: "Lo que vi, veo todo, es que Canelo ha estado jugando mucho al golf. Por experiencia, solía jugar mucho golf entre peleas y entre campamentos de entrenamiento. Te quita mucho. Sí estás ahí fuera durante seis horas, estás de pie y tus piernas están débiles".