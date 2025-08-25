El presidente Javier Milei se prepara para una agenda internacional durante el mes de septiembre, con dos viajes programados a Estados Unidos y una cuarta visita a España. El mandatario ajusta su cronograma para estar presente en el país el 7 de septiembre, fecha clave para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca obtener un buen resultado.

El primer viaje está previsto para el jueves 4 de septiembre, con destino a Los Ángeles. Allí, Milei participará en una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, donde se reunirán 50 de los empresarios más influyentes del mundo. La presencia del presidente argentino como expositor subraya su creciente relevancia en el ámbito financiero internacional.

Sin embargo, el plato fuerte de esta visita podría ser un encuentro bilateral con el expresidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Gerardo Werthein, trabaja para concretar la reunión, que consolidaría el vínculo entre ambos líderes de la derecha global. El paso por Estados Unidos será breve, ya que Milei quiere regresar al país para el fin de semana de las elecciones bonaerenses.

La segunda parte de la gira tendrá a España como destino. Milei, que ya visitó el país en tres ocasiones, tiene previsto asistir a un encuentro de líderes de derecha organizado por el partido opositor VOX, liderado por Santiago Abascal. El evento, llamado "Patriots", reunirá a figuras como la francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Viktor Orbán en el Palacio de Vistalegre de Madrid, sin que el presidente argentino tenga intención de reunirse con el gobierno de Pedro Sánchez.

La agenda de septiembre de Milei finalizará con un viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que celebra su 80 aniversario el 23 de septiembre. En este encuentro global, el presidente argentino se unirá a líderes de todo el mundo para debatir temas como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la seguridad mundial. Esta será la duodécima visita del mandatario a Estados Unidos desde que asumió el cargo, reforzando su presencia en el escenario internacional.