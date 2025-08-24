Publicidad
Policiales > En Capital

Detienen a un hombre por robar una bicicleta de la puerta de un almacén

Un joven de 28 años fue detenido por la Policía luego de intentar sustraer una bicicleta en un comercio de Capital.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El delincuente intentó robar una bicicleta mountain bike rodado 29. Foto: Gentileza.

Un robo fue frustrado en un almacén ubicado en la intersección de Pedro de Valdivia y Cano, en Capital. El hecho ocurrió en el Almacén San Roque, donde un hombre intentó llevarse una bicicleta sin permiso que se encontraba en la puerta del local comercial.

El damnificado es un joven de 20 años, propietario del rodado, mientras que el presunto autor fue identificado como Roberto Nahuel Ramírez, de 28 años. Según informaron fuentes policiales, el acusado intentó robar una bicicleta mountain bike rodado 29, pero fue sorprendido poco después.

Roberto Nahuel Ramírez, de 28 años, quedó detenido. Foto: Gentileza

Tras el alerta, personal de la Comisaría 28° inició un operativo y logró aprehender al sospechoso en calle Saturnino Sarassa, a pocas cuadras del lugar del hecho.

En el caso intervino el Ayudante Fiscal, doctor Mauricio Flores, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

