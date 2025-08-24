El candidato del Partido Justicialista (PJ), Cristian Andino, comenzó sus recorridas electorales enfocándose en departamentos actualmente gobernados por el oficialismo provincial, Rivadavia, Capital y Sarmiento. Tras ser confirmado como cabeza de lista, el exintendente de San Martín busca consolidar su posición de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Días después de su oficialización, Andino inició sus actividades de campaña en departamentos que hoy son gobernados por el oficialismo provincial. Entre las localidades visitadas durante el fin de semana se encuentran Cochagual, en el departamento de Sarmiento; el Barrio Meglioli, en Rivadavia; y la Villa del Carril, en Capital. Aunque su presencia coincidió con celebraciones por el Día del Niño, todas estas recorridas forman parte de las acciones estratégicas de campaña para llegar lo mejor posicionado a las urnas.

Por último, la lista peronista que encabeza Andino también cuenta con la participación de Romina Rosas, actual intendenta de Caucete, y Fabián Gramajo, quienes también vienen realizando actividades de campaña.

Cristian Andino junto a Romina Rosas, Intendenta de Caucete. Foto Gentileza.