Con gol de Merentiel, Boca se impone 1-0 ante Banfield

El partido, con un resultado parcial de 0-0 entre Boca y Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura, está en sus primeros minutos en La Bombonera, con ambos equipos buscando imponer su estilo de juego.

El árbitro Nicolás Lamolina dio el pitazo inicial y el encuentro entre Boca Juniors y Banfield ya está en marcha en el estadio Alberto J. Armando. Por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el Xeneize busca consolidar la goleada 3-0 que consiguió la fecha pasada ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Publicidad

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo salió al campo con la misma formación que le dio el triunfo en su última presentación. Con el objetivo de sumar de a tres y seguir escalando posiciones, Boca apuesta a la continuidad de un once que parece haber encontrado el rumbo.

Del otro lado, el Taladro, bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, se presenta en La Bombonera después de lograr un importante triunfo entre Estudiantes por 3-2.