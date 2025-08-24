Desde este lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, se realiza una nueva edición del Travel Sale, el evento que ofrece importantes promociones para viajar por Argentina y el exterior. Durante siete días, los usuarios podrán encontrar descuentos de hasta 60% en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos y experiencias, además de cuotas sin interés y beneficios exclusivos.

La iniciativa, impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), contará con la participación de más de 140 agencias de viaje de todo el país. El objetivo es incentivar el turismo en temporada baja y facilitar la planificación de vacaciones para los próximos meses.

Qué beneficios ofrece el Travel Sale

Entre las promociones más destacadas habrá financiación en cuotas, tanto con interés como sin interés, en la compra de paquetes, hoteles y pasajes para destinos nacionales. También se ofrecerán descuentos especiales, 2x1, preventas, congelamiento de precios y beneficios adicionales como excursiones, upgrades y créditos para consumo.

En esta edición, Aerolíneas Argentinas participará con planes de cuotas sin interés en vuelos por el territorio nacional, a través de agencias adheridas.

Foco en el turismo interno

Por la normativa vigente, las cuotas con tarjeta no aplican a viajes al exterior, por lo que la campaña pone el acento en los destinos argentinos. Sin embargo, varias agencias ofrecerán planes propios de financiación para viajes internacionales, mediante sistemas internos de pago escalonado.

"Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector. Es una herramienta clave para que más argentinos descubran nuevos destinos aprovechando beneficios únicos", expresó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, también destacó la iniciativa: “Es clave ponernos a la altura de los nuevos desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno”.