Sebastián Páez, un hombre de 42 años que atraviesa una difícil situación económica y de salud, sufrió el robo de su bicicleta, su único medio de transporte. Ahora, con el apoyo de su hermano, busca salir adelante organizando un sorteo solidario para poder comprarse otra y recuperar su autonomía para poder ir a trabajar.

El robo ocurrió hace dos fines de semana atrás, cuando Sebastián trabajaba como seguridad para una empresa que prestaba servicios en el Desafío de las Estrellas. Al hombre lo pasaban a buscar por un punto pactado previamente por lo que debía dejar toda la noche su rodado en algún lugar cercano. Sebastián dejaba la bicicleta en un lubricentro y gomería que son propiedad de un amigo suyo llamado Jesús. Este lugar se encuentra ubicado en la calle Corrientes, entre Necochea y Ruta. Jesús le había dicho a Sebastián que la dejara allí porque siempre había empleados en la gomería, el negocio era suyo y estaba abierto las 24 horas, lo que le generaba confianza.

Sebastián utilizaba su bicicleta para ir a trabajar. Foto: Gentileza.

La bicicleta era clave para él: la usaba para realizar trámites, llegar a turnos médicos y moverse diariamente, ya que caminar largas distancias le resulta doloroso por problemas físicos de nacimiento que dificultan su andar.

“Me cortaron la vida, era mi única movilidad”, expresó Sebastián al contar lo ocurrido.

Actualmente, el hombre se encuentra viviendo en Santa Lucía con su hermano, quién le donó unas herramientas para poder realizar una rifa y así conseguir el dinero necesario para comprar otra.

El sorteo se realizará cuando se vendan todos los números y será por la Quiniela de San Juan, según indica el flyer que circula en redes. Cada número tiene un valor de $6.000 y hay cinco premios importantes: 4 kilos de asado, una amoladora, un taladro, una caladora y un aceite Elf para moto.

Los números disponibles se están vendiendo a través de WhatsApp por el número 2645208455.

Sebastián no solo perdió un objeto, perdió independencia. La bicicleta era su conexión con el mundo exterior: lo llevaba a su médico, a hacer trámites y a ganarse unos pesos. Ahora, cada aporte cuenta para que pueda recuperar su movilidad. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con el damnificado o difundir el sorteo en redes sociales.